Radonjic e Sanabria portano il Torino in Europa. Tre punti a Lecce

Il Torino vince la sua seconda partita consecutiva, 2-0 il risultato finale contro il Lecce. La squadra di Ivan Juric sale al settimo posto e si gode lo stato di forma dei suoi attaccanti, Nemanja Radonjic e Antonio Sanabria.

EUROPA – La lotta per la Conference League si fa intensa, il Torino comincia a far paura alla Juventus. La squadra di Ivan Juric si conferma dopo la vittoria casalinga con il Bologna e vince per 2-0 anche con il Lecce. Bastano le reti nel primo tempo di Wilfried Singo al 20′, su assist di Aleksey Miranchuk, e di Antonio Sanabria al 23′, su azione in solitaria di un incredibile Nemanja Radonjic. Il serbo si è reso protagonista di una serpentina sulla fascia sinistra, scartando in velocità due difensori e mettendo il pallone per il suo compagno a porta vuota. L’attacco granata colpisce e trova il suo massimo stato di forma nel momento più importante della stagione. Il successo odierno vale il settimo posto momentaneo a quota 37 punti. Il Lecce rimane invece a 27 punti, ancora al sicuro per il raggiungimento della salvezza.