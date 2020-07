Biasin: “Inter, vittoria con il Brescia fa capire una cosa! Sanchez ritrovato”

L’Inter trionfa contro il Brescia con un risultato che non lascia alcun dubbio (6-0, ndr). Fabrizio Biasin – in collegamento con gli studi di “Pressing Serie A”, in onda su “Italia 1” – commenta la vittoria dei nerazzurri, esaltando Conte. Di seguito le sue dichiarazioni

SEGNALE – L’Inter travolge il Brescia siglando sei reti. Secondo Fabrizio Biasin la vittoria dei nerazzurri di Antonio Conte è un segnale: «È stata una partita semplice ma l’Inter l’ha vinta bene con le sue alternative e poi con i suoi titolari. L’ha vinta con un’applicazione che ci fa capire che l’Inter ci crede ancora, magari non in chiave scudetto ma per lasciare il segno. L’Inter somiglia al suo allenatore, che non molla e ha un progetto a lungo termine, magari l’Europa League. Questo è un gruppo che ci crede e che ha ritrovato tutti: uno su tutti Alexis Sanchez. Questo gruppo somiglia al suo allenatore e non molla niente».