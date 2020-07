VIDEO – Inter-Brescia 6-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Brescia, match della ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 6-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



VITTORIA TENNISTICA – Inter-Brescia 6-0 nella ventinovesima giornata di Serie A. L’Inter gioca a tennis col Brescia, ora ultimo da solo, e mantiene il passo di Juventus e Lazio. Un’incomprensione fra Ashley Young e Roberto Gagliardini in uscita innesca Sandro Tonali, assist a liberare Alfredo Donnarumma che si divora il vantaggio calciando alto. Così i nerazzurri non perdonano e passano al 5′, cross di Alexis Sanchez e dalla parte opposta bella girata di destro proprio di Young, che si riscatta. Al 20′ Ales Mateju travolge Victor Moses, rigore evidente che Sanchez trasforma sbloccandosi dopo nove mesi. Nell’ultimo minuto del primo tempo arriva il tris, su cross di Young irrompe Danilo D’Ambrosio sul secondo palo e di testa trova il gol. Ripresa a senso unico, con Roberto Gagliardini che dopo l’erroraccio col Sassuolo fa poker di testa al 52′ su punizione di Sanchez. Entrano Romelu Lukaku e Christian Eriksen e sono proprio loro a propiziare il quinto gol dell’Inter, tiro del belga respinto corto da Jesse Joronen e il danese, dopo una prima conclusione respinta dal portiere, tocca in rete da mezzo metro. Sei minuti più tardi, all’89’, Antonio Candreva riceve da Eriksen e di sinistro infila il palo lontano, dopo aver colpito la traversa in precedenza. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Brescia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.