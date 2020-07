Di Marzio: “Tonali, l’Inter ha già parlato con Cellino. Accordo…”

Tonali è sceso in campo in Inter-Brescia 6-0, senza però brillare complice anche la prestazione della sua squadra. Gianluca Di Marzio, nel corso di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha spiegato come procede la trattativa con Cellino per arrivare al classe 2000.

UN ACQUISTO FATTO, UNO FORSE – Gianluca Di Marzio si esprime sul mercato dell’Inter: «Come mai non è ancora arrivata l’ufficialità di Achraf Hakimi? In realtà non c’è nessun problema, ha firmato e hanno firmato i documenti i due club. Adesso sta a loro decidere quando. Sandro Tonali si è trovato davanti il suo possibile futuro, nel senso che i contatti proseguono. Non c’è stato ancora un contatto fisico, oggi si sono visti ma non per parlare di calciomercato, non succede in questi casi. Il giocatore ha l’accordo, l’Inter telefonicamente ha già parlato con Massimo Cellino. Va trovata la quadratura col presidente del Brescia, credo proprio che si troverà».