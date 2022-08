Biasin: «Inter, un obiettivo raggiunto! Gosens? Diverso da Perisic»

Fabrizio Biasin, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato dell’Inter con un particolare focus sul mercato dei nerazzurri

DIFFICILE – Queste le parole di Fabrizio Biasin: «L’Inter ha liquidato Vidal e Sanchez, oltre che Vecino, Ranocchia e Pinamonti. La squadra ha raggiunto l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi del 10-15 %. L’altro obiettivo, quello da 60 milioni di attivo entro giugno 2023, è più difficile da raggiungere. Quaranta sono già arrivati, con Pinamonti e Casadei. Adesso si studia il modo per raggiungere la cifra prefissata. Perisic? È cambiato completamente l’atteggiamento a sinistra, Perisic era in grado di fare tante cose, saltare l’uomo e giocare sulla linea degli attaccanti. Gosens lo fa in altra maniera, è più un finalizzatore che chiude sul secondo palo. Inzaghi dovrà lavorare parecchio a sinistra, non sarà semplice. In attesa del tedesco non mancano le alternative, Dimarco ha dimostrato di poter fare quel ruolo e Darmian è sempre una garanzia».