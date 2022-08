Chalobah, non solo un difensore. Ecco chi è l’inglese in orbita Inter

OBIETTIVO – Fra i possibili nomi per rinforzare la difesa dell’Inter si fa strada quello di Trevor Chalobah, difensore inglese classe ’99 di proprietà del Chelsea. Un profilo particolare, per un calciatore in grado di ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale. Nelle 216 presenze totali fra professionisti e formazioni giovanili, infatti, l’inglese è sceso in campo per 100 volte nel ruolo di difensore e ben 86 nel ruolo di mediano davanti alla difesa. A dimostrazione della buona tecnica e della grande fisicità che contraddistingue il giovane calciatore.