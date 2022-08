Inter-Spezia seconda prova di coppia per la Lu-La: serve miglioramento

Seconda giornata di campionato, seconda uscita per Lukaku-Lautaro Martinez. I due devono far salire il loro rendimento di coppia rispetto a quanto visto a Lecce.

SECONDA OCCASIONE – Inter-Spezia vedrà per i nerazzurri ancora Lukaku e Lautaro Martinez titolari in attacco. I protagonisti annunciati di tutta la stagione, la coppia indivisibile che tanto ha fatto e fa sognare. La prima uscita della Lu-La però non è stata indimenticabile. E quindi in campo serve già qualcosa in più.

IMPATTO DA MIGLIORARE – Col Lecce i due amici hanno fatto fatica a scardinare la difesa avversaria. In totale hanno prodotto otto tiri, costretto Falcone a un paio di parate impegnative e comunque trovato un gol. Ma la prova di coppia non è stata granché. Sono mancati spunti, giocate, combinazioni. Tutto quello che ha caratterizzato la Lu-La nei suoi primi due anni. Lukaku e Lautaro insomma non possono certo accontentarsi.

CRESCERE INSIEME – Inter-Spezia può essere l’occasione per dare un messaggio. Davanti al proprio pubblico, che da tanto non ammira la coppia migliore. Lukaku e Lautaro Martinez hanno un trono da riprendere. E già la seconda giornata serve a stabilire una gerarchia. La Serie A non aspetta nessuno e i tifosi possono inizare a mormorare molto in fretta. La Lu-La deve far parlare subito il campo, solo il campo. A cominciare dallo Spezia.