Biasin: «Inter, sulla questione difensore c’è una bella notizia»

In casa Inter si lavora al difensore centrale in entrata, con Trevoh Chalobah tra i papabili nomi in tal senso. Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato, a tal riguardo, i dubbi dei nerazzurri nel voler investire due milioni di euro per il prestito.

BELLA NOTIZIA – Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato e sulle difficoltà delle squadre italiane. Tra cui la situazione legata all’Inter e alla cifra da investire per il prestito di Trevoh Chalobah. Queste le sue parole tramite Twitter: “La Roma per fare Belotti ha preteso prima di fare spazio. La Juventus ragiona sui costi di Depay. L’Inter questiona per due milioni sul prestito del difensore. Il Milan calcola al centesimo le spese per il centrocampista. Sono tutte belle notizie, ma troppi non lo capiscono“.