Lazio-Inter, -2: allenamento pomeridiano per gli uomini di Sarri

Mancano due giorni a Lazio-Inter, in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Prosegue la preparazione degli uomini di Maurizio Sarri, che sono scesi in campo a Formello alle 18 per una nuova seduta di allenaemnto.

SEDUTA POMERIDIANA – Prosegue la preparazione in casa biancoceleste per Lazio-Inter di venerdì sera. La squadra allenata di Maurizio Sarri è scesa in campo a Formello dove è stato svolto un ampio lavoro di carattere tattico, con una partitella a campo ridotto a seguire. Per concludere, esercitazioni su palle inattive e sull’esecuzione dei calci di punizione.

Fonte – Sslazio.it