Biasin: «Inter ora più consapevole! Lukaku? Curioso del Mondiale»

Fabrizio Biasin durante “Pressing” su Italia 1 ha espresso la sua opinione riguardo il momento dell’Inter e la scelta tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.

MIGLIORAMENTO – Biasin parla così del momento dei nerazzurri e non solo: «Vero che l’Inter ha giocato un pessimo secondo tempo contro la Juventus, però in realtà i nerazzurri da un mese abbondante vince e basta in un modo o nell’altro. Io adesso vedo consapevolezza, quando va sotto non si spaventa più. Rispetto le tante sentenze fatte su Simone Inzaghi io però poi guardo la classifica e vedo che evidentemente una strada l’anno trovata. Provare a prendere il Napoli è quasi impossibile. La pausa secondo me l’Inter non farà bene. Lukaku alternativa di Dzeko? Sono molto curioso di vedere Lukaku con il Belgio».