Borghi: «Dzeko, gol da bomber vero! Grande potenziale dell’Inter ma…»

Borghi commenta l’ottima condizione fisica di Dzeko e i suoi gol, che aiutano l’Inter a vincere, contro l’Atalanta, il primo scontro diretto della stagione. Nel corso della trasmissione “Sunday Night Square”, il giornalista valuta anche l’intero percorso dei nerazzurri in Serie A e in Europa. Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista di Dazn.

RISPOSTA CON RIMONTA – Stefano Borghi si sofferma sull’ennesima ottima prestazioni di Edin Dzeko e sul suo apporto all’Inter. Commentando la vittoria nerazzurra nello scontro diretto a Bergamo, l’opinionista di Dazn afferma: «Dzeko (vedi intervista) aveva ragione a dire che sta facendo semplicemente quello che fa da quindici anni. Questo è il livello del giocatore, uno dei grandi campioni che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere in Serie A. Non solo la quantità è importante, ma anche il fatto che i suoi gol sono stati particolarmente pesanti. Le sue reti, infatti, hanno inaugurato le rimonte. La scorsa settimana si parlava di un’Inter che non era mai riuscita a recuperare da una posizione di svantaggio. Ora, invece, ha vinto due partite andando prima sotto. Il gol dell’attaccante bosniaco contro il Bologna era stato bellissimo e questi di oggi sono stati proprio da bomber vero. Il sei e mezzo per l’Inter è un voto che sintetizza perfettamente. UEFA Champions League da sette e mezzo, campionato tra il cinque e il cinque e mezzo. Hanno avuto cinque sconfitte e tanti gol subiti. Oggi l’Inter ha vinto il primo scontro diretto con una squadra delle prime otto e lo ha fatto ribaltandola bene, ma soffrendo fino alla fine. Sono consapevoli anche loro che il campionato non è stato sufficiente per il potenziale che hanno, ma quella in Europa è stata davvero un’impresa». Questa la valutazione sulla prima parte di stagione dell’Inter formulata da Borghi, nel corso della trasmissione “Sunday Night Square”.