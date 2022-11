Marcolin: «Mi aspettavo di più dall’Inter. Può stare tra le prime. Nove gol…»

Marcolin valuta il percorso dell’Inter, dall’inizio della stagione fino all’ultima partita, contro l’Atalanta, prima della sosta del Mondiale. Questa la visione dell’ospite di Dazn, esposta nel corso della trasmissione “Sunday Night Square”.

POTENZIALE – Dario Marcolin parla della situazione dell’Inter, dopo l’ultimo scontro diretto vinto contro l’Atalanta (vedi focus). Nel corso del suo intervento nello studio di Dazn, l’ex calciatore dichiara: «Quando l’Inter gira intorno alle prime posizioni dà sempre un po’ di preoccupazione alle squadre che gli stanno vicino. Ci si aspettava qualcosa in più da questa squadra. Sono partiti bene, hanno avuto un buco in mezzo, la UEFA Champions League gli ha rimessi a posto e adesso sono ripartiti. Nelle ultime due partite hanno fatto nove gol. Questa squadra ha un potenziale che ancora deve esprimere. Il mio voto è un sei e mezzo di speranza, per una squadra che può e deve stare intorno alle prime due, tre, posizioni». Questo il bilancio di Marcolin, nella trasmissione “Sunday Night Square”, sull’Inter e sui risultati ottenuti sino alla pausa per il Mondiale.