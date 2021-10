Biasin: «Inter, c’è un limite in mezzo! Eriksen manca più di Lukaku»

L’Inter ha un problema a centrocampo, visto il rendimento dei compagni di reparto di Brozovic e Barella. Sul proprio account Twitter, il noto giornalista Biasin ha analizzato la situazione del reparto mediano.

TERZO – Fabrizio Biasin ha analizzato i problemi dell’Inter di Simone Inzaghi in mezzo al campo: “L’Inter per ora ha un limite sul 3° in mezzo. Ce l’aveva anche un anno fa (nessuno era al livello di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella), poi ci ha pensato Christian Eriksen. È necessario che il 3°, che sia Hakan Calhanoglu, Matias Vecino o Roberto Gagliardini, salga di livello. Ecco, per me Eriksen manca più di Romelu Lukaku“. Il giornalista è poi tornato sul discusso gol dei biancocelesti con Federico Dimarco a terra (vedi dichiarazioni): “Per le regole è tutto corretto, per la sportività decisamente no”. Impossibile non essere d’accordo con lui in questo caso.

Fonte: Twitter – Fabrizio Biasin