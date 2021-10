Dumfries, brutto ed eloquente episodio di razzismo subito in Lazio-Inter

Lazio-Inter è stata macchiata dall’ennesimo episodio di razzismo sugli spalti. L’esterno dell’Inter Dumfries è stato vittima di ululati.

CONDANNA – Nel secondo tempo di Lazio-Inter, abbiamo purtroppo assistito ad un riprovevole episodio di razzismo. L’ennesimo. Durante la diretta, negli ultimi minuti del match, la regia ha inquadrato un tifoso della Lazio che ululava in direzione del giocatore dell’Inter Denzel Dumfries. Dalle immagini si è potuto vedere chiaramente. Dopo la vicenda di Kalidou Koulibaly a Firenze (vedi articolo), siamo di nuovo davanti a un gesto di assoluta inciviltà e profonda ignoranza, da condannare sempre senza se e senza ma. L’auspicio è che ci siano gli stessi provvedimenti presi per il tifoso viola. Anche se, in questo caso, definirli tifosi è un errore.