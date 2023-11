Biasin: «Inter di Inzaghi come nel Triplete? Lui senza preferenze!»

Biasin ha commentato il cammino dell’Inter in campionato, Coppa Italia e Champions League. Ha analizzato anche l’atteggiamento di Inzaghi nei confronti delle competizioni in diretta su “L’ascia raddoppia” di Cronache di Spogliatoio.

TRIPLETE – In risposta alla possibilità per l’Inter di Simone Inzaghi di replicare il “triplete” del 2010, Biasin ha risposto così: «Inzaghi proverà sicuramente a vincere lo scudetto con l’Inter. Sicuramente non si concentrerà soltanto su una competizione, perché il mister piacentino non è come molti allenatori in circolazione. Cerca di dare il meglio in ogni competizione e di andare il più avanti possibile, senza preferenze assolute. Sicuramente con le assenze di Bastoni e Pavard sarà difficile passare il girone di Champions League come primi. Arriveranno alla sfida contro la Real Sociedad dopo aver giocato molte gare difficili e con una difesa dimezzata dagli infortuni. Inoltre gli spagnoli sono molto fastidiosi dal punto di vista agonistico».