Biasin: «Inter, ieri benissimo. Skriniar? Errore di tutti! Resta una sola cosa»

Biasin ha parlato del successo di ieri dell’Inter contro l’Atalanta nonché della vicenda Skriniar. Il giornalista ribadisce una cosa fondamentale

ANDARE AVANTI − Biasin a Top Calcio 24 si è espresso sulla vittoria di ieri e su Skriniar: «Un po’ presto per capire chi giocherà domenica, ma l‘Inter contro l’Atalanta ha fatto una grandissima partita. Si sono comportati tutti bene. Bravi tutti. C’è pure l’aspetto legato a Skriniar, tutti hanno commesso degli errori: la società che doveva venderlo, il giocatore che dal punto di vista comunicato non ha agito per il meglio. La cosa migliore è tapparsi il naso e pretendere che il giocatore sia professionista fino alla fine stagione. Non è scontato, può capitare qualunque cosa. Ma spetterà a Inzaghi».