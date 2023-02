Darmian, solidità e grande senso tattico: l’arma dell’Inter per limitare Leao

Darmian ieri sera contro l’Atalanta ha dimostrato il suo enorme valore tattico per l’Inter. Ora nel derby contro il Milan potrebbe rivelarsi nuovamente utile nella difficile impresa di limitare Leao.

FONDAMENTALE − Matteo Darmian anche in questa stagione sta dando dimostrazione di essere un calciatore fondamentale per l’Inter. Simone Inzaghi si è subito affidato alle sue ottime doti difensive nel peggior momento di Denzel Dumfries in nerazzurro. La sua presenza ha dato più solidità a un reparto difensivo che pian piano sta riacquisendo quella sicurezza persa in questa prima parte di stagione.

DUTTILE − Ieri sera, per esempio, Darmian ha dato nuovamente prova della sua grande duttilità tattica. Inzaghi ha scelto lui come braccetto di destra della difesa a tre, in sostituzione di Milan Skriniar, e lui ha ripagato la scelta con una grande prestazione. Darmian è stato praticamente impeccabile nelle chiusure, nelle scalate difensive e in fase di marcatura. Inoltre quando ne ha avuto la possibilità si è spinto anche in avanti, e in una di queste incursioni è riuscito a siglare il gol della qualificazione. Nel derby di domenica sera Inzaghi potrebbe puntare ancora sulle sue qualità per cercare una vittoria fondamentale.

La solidità di Darmian per vincere il derby

CHIAVE TATTICA − Domenica in Inter-Milan, Skriniar potrebbe riprendere il suo posto tra i titolari (vedi articolo). Inzaghi non intende comunque rinunciare a Darmian che dovrebbe quindi riprendere il suo posto come quinto di centrocampo. In quella posizione è già riuscito a fare molto bene nel derby di Supercoppa Italiana, riuscendo nella difficile impresa di limitare Rafael Leao. L’esterno nerazzurro è riuscito a prendere le misure all’attaccante portoghese e con una prestazione attenta e sfruttando la sua grande esperienza è stato capace di fermarlo in diverse occasioni. Proprio per questo Inzaghi potrebbe riproporlo nuovamente titolare al posto di Dumfries che garantisce meno solidità e sicurezza.