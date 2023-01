Biasin: «Inter diversa da Conte, ma comunque forte in Serie A! Resta una difficoltà»

Fabrizio Biasin intervenuto sulle frequenze di Radio24, ha espresso la sua opinione riguardo le difficoltà dell’Inter in questa stagione, a partire dalle sei sconfitte totalizzate fin qui.

NON VA – Fabrizio Biasin sottolinea le sei sconfitte dell’Inter solo nel girone di andata, una difficoltà chiara per i nerazzurri: «Questa è chiaramente una squadra diversa da quella allenata da Antonio Conte, al di là dei singoli giocatori. Ma può ancora dire la sua in Serie A e purtroppo non riesce a farla troppo spesso. Sei sconfitte sono comuqnue un’ernomità e questa è evidentemente una difficoltà. E lo sanno anche loro».