Biasin: «Dybala-Inter più vicini! Ma a una condizione. Tanti meriti Inzaghi»

Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, in collegamento con Calciomercato.it su Twitch ha parlato della vittoria contro la Juventus, della stagione di Simone Inzaghi e del futuro di Paulo Dybala.

SU DYBALA – Fabrizio Biasin aggiorna riguardo l’interessamento del club nerazzurro per l’attaccante argentino: «Fino a un mese fa le possibilità di vedere Paulo Dybala all’Inter erano poche, perché il club stava facendo altri ragionamenti. Dalla rottura con la Juventus qualcosa adesso è cambiata. Marotta e l’entourage di Dybala si parlano, quindi già questo è un buon punto di partenza. Lui lo porterebbe volentieri a Milano, ma deve capire se questo significa dover vendere qualcuno dei grandi giocatori. Marotta non vorrebbe rinunciare a nessuno dei suoi big. La prossima sessione di mercato non sarà come quella passata, cioè piena di sacrifici, però sarà comunque complicata perché bisogna far quadrare i conti e abbassare il monte ingaggi».

SOLO I TRE PUNTI – Fabrizio Biasin parla di Juventus-Inter: «Partita che i bianconeri meritavano quantomeno di pareggiare. Dall’altra parte l’Inter ha giocato una partita mai vista quest’anno, cioè ha lasciato il pallino del gioco agli avversari soffrendo per novanta minuti e un solo tiro nella porta avversaria, eppure esce con i tre punti. Questo è l’aspetto positivo, perché in una volta riesci a portare la vittoria in una maniera diversa. Anche vero che se vuoi svoltare in questo finale di stagione ci vuole qualcosa di più di una semplice resistenza. Invidio chi riesce a dire la sua su chi vincerà questo scudetto perché per me è praticamente impossibile».

I RISULTATI DI INZAGHI – Biasin dice la sua riguardo la stagione del tecnico nerazzurro: «Io non sono tra quelli che criticano Simone Inzaghi, anzi, a me piace! A inizio stagione ha perso tre titolari, e non tre giocatori qualunque bensì tre colonne. Ciò nonostante ha portato l’Inter agli ottavi di UEFA Champions League, ha vinto la Supercoppa italiana, è in semifinale di Coppa Italia e prova a vincere lo scudetto. Ha sicuramente commesso degli errori, come dei cambi che a anche a me non sono piaciuti».