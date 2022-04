Galliani: «Tecnici top 3? All’Inter ottima stagione di Inzaghi: non era facile»

Gianluca Galliani, figlio di Adriano – dopo le parole su calendario e lotta Scudetto (vedi articolo) – si è concentrato su Sportitalia anche sugli allenatori delle prime tre di Serie A: Inzaghi all’Inter, Pioli al Milan e Spalletti al Napoli

STIMA − Galliani esprime un giudizio nei confronti dei tre allenatori in testa al campionato: «Ho stima per tutti e tre: Spalletti, Pioli e Inzaghi. Tutti hanno affrontato una sfida affascinante, super il lavoro di Luciano. Pioli sta facendo qualcosa di pazzesco. Inzaghi bene anche lui, non era facile! Ereditare una panchina da Antonio Conte e dopo aver tre giocatori top in Europa…All’Inter sta facendo un’ottima stagione. Tutti e tre hanno vinto chi più chi meno, Spalletti di più ma Inzaghi ha portato qualche trofeo alla Lazio. Pioli si merita questo».