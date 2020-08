Biasin: “Conte-Inter, incontro fuori Milano. L’orario e i presenti”

Secondo quanto scrive sul suo profilo “Twitter” ufficiale il giornalista Fabrizio Biasin, sarà alle ore 15 del pomeriggio l’incontro tra Antonio Conte e la società dell’Inter.

INCONTRO – Aumenta sempre di più l’attesa per scoprire quale sarà il futuro dell’Inter. Previsto per oggi, infatti, l’incontro tra la società nerazzurra e Antonio Conte, per capire se ci siano ancora i margini per proseguire insieme. Il giornalista Fabrizio Biasin ha fornito alcuni dettagli sull’appuntamento, che vedrebbe presenti diversi dirigenti. Queste le sue parole: “L’incontro è previsto fuori Milano, alle 15. Saranno presenti Antonio Conte, Steven Zhang, Giuseppe Marotta, Alessandro Antonello e Piero Ausilio. Se il tecnico farà un passo verso la società si andrà avanti insieme. In caso contrario si cercherà un accordo sulla buonauscita”. Non resta dunque che continuare ad attendere.