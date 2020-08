UEFA, per Supercoppa Europea tifosi allo stadio: il comunicato

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la UEFA ha dichiarato la decisione di ammettere i tifosi allo stadio per la Supercoppa Europea in programma il 24 settembre 2020 a Budapest, in Ungheria.

TIFOSI ALLO STADIO – Sebbene si tratti solo del 30% della capacità dello stadio, la Supercoppa Europea vedrà il ritorno allo stadio dei tifosi dopo questi mesi di partite a porte chiuse a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. A comunicarlo è la stessa UEFA che, per la sfida tra Bayern Monaco e Siviglia in programma a Budapest il 24 settembre, ammetterà i tifosi allo stadio.

TEST – Queste le parole del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin: «Anche se è stato importante dimostrare che il calcio potesse andare avanti anche in tempi difficili, la mancanza dei tifosi ha tolto molto a questo sport. Speriamo di usare la Supercoppa Europea a Budapest come un test per iniziare a riportare i tifosi negli stadi. Stiamo lavorando a contatto con la Federazione ungherese e il governo per implementare misure che possano garantire la salute degli spettatori e dei partecipanti alla sfida. Non metteremo a rischio la salute delle persone».

🏟️ The 2020 UEFA Super Cup will be played in Budapest in front of spectators – up to 30% of the capacity of the stadium.

The decision was approved by the #UEFAExCo today.

Full announcement: 👇

— UEFA (@UEFA) August 25, 2020