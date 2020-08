Biasin: “Conte-Inter, domani due possibilitÃ . Il vero problema di Antonio…”

Biasin: “Conte-Inter, domani due possibilità. Il vero problema di Antonio…”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter

FUTURO – Queste le parole di Fabrizio Biasin sul futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter partendo però da Ivan Perisic. «Con un cambio in panchina, sempre più possibile, potrebbe tornare utile all’Inter. La posizione dell’Inter è chiara, vuole capire qual è il vero fastidio di Conte. Probabilmente, pensano loro, è legato al mercato. Se Conte fa richieste fuori logica allora è perché vuole arrivare alla rottura, se arriva propositivo allora è un altro discorso. In società non hanno preso bene certe esternazioni e la loro tempistica, perché l’intento è fare sempre di più. Secondo me il vero problema di Conte è la paura di non riuscire a confermare questi risultati se non in presenza di un super mercato estivo. O domani Conte fa un passo verso la società, ma è una possibilità difficile per come si sono messe le cose, oppure si sceglie una nuova strada che si chiama Massimiliano Allegri, che oltre a quella dell’Inter ha anche la proposta del PSG».