Biasin ‘avverte’ l’Inter: «Atletico Madrid pericoloso! Equilibrio»

L’Inter sfiderà domani sera l’Atletico Madrid. Fabrizio Biasin ritiene che la squadra di Simeone sia un ostacolo da non sottovalutare nel percorso in Champions League

SFIDA – Queste le considerazioni di Biasin, intervenuto su Radio Sportiva: «Inter-Atletico Madrid? La mia sensazione è, che al netto dell’entusiasmo che c’è attorno ai nerazzurri reduci da una partita stratosferica in cui mi ha impressionato, adesso affronta una squadra molto pericolosa. L’Atletico di Simeone non è quello di 5 anni fa fatto di difesa eccezionale e contropiede, assomiglia molto all’Inter di Inzaghi. I nerazzurri affronteranno la squadra che più le somiglia in Europa. Sarà un ottavo molto equilibrato. Al punto che penso che l’ostacolo vero per l’Inter per arrivare in fondo alla finale. Superato eventualmente questo doppio-confronto secondo me può arrivare in fondo».