Inter-Atletico Madrid senza pretattica? Ecco la formazione di Inzaghi

Inter-Atletico Madrid significa anche Inzaghi contro Simeone e il punto interrogativo sulla formazione terrà alta l’attenzione nelle ore che precedono la partita. Ultime riflessioni da fare e ballottaggi da sciogliere, che in realtà in casa nerazzurrra è ridotto a uno salvo sorprese

PROBABILE FORMAZIONE – Alla vigilia di Inter-Atletico Madrid le dichiarazioni di Simone Inzaghi e Diego Simeone sono attese per avere qualche indicazione in più sulle formazioni. Dichiarazioni attese soprattutto in casa Atletico Madrid, visto che l’Inter è già stata disegnata su carta. L’unico grande dubbio di Inzaghi è quello sulla fascia destra, dove Matteo Darmian continua a essere in vantaggio su Denzel Dumfries per la maglia da titolare. Un assetto leggermente più difensivo a San Siro potrebbe favorire la gestione degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League nella doppia sfida ma l’obiettivo non è certo arrivare in Spagna forti solo di un pareggio. Inzaghi punta molto sulla motivazione dei “panchinari” per cambiare la partita in corso d’opera, pertanto l’olandese potrà dare una marcia in più nella ripresa. Non sembrano esserci altri ballottaggi all’orizzonte ma anche di questo parlerà a breve Inzaghi. Oppure la pretattica farà la sua parte stavolta? Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Atletico Madrid in Champions League, in attesa di nuovi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Atletico Madrid: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.