Biasin: «Attacco Inter meno forte ma più completo, come tutta la rosa!»

Mentre Sanchez si appresta a firmare con l’Inter, Biasin si focalizza sul nuovo assetto offensivo nerazzurro. Il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, prova ad analizzare le potenzialità della rosa.

CARATTERISTICHE – Fabrizio Biasin è realista ma non pessimista sulle qualità della nuova squadra di Simone Inzaghi. Nel corso dell’ospitata radiofonica a “Microfono Aperto”, il giornalista afferma: «Fino a poche settimane fa trovare una via d’uscita per Joaquin Correa sembrava la cosa più difficile del mondo. Poi la soluzione era semplicissima: il Marsiglia ha liberato Alexis Sanchez, che si è accordato con l’Inter, e ha occupato il posto libero con Correa. L’attacco dell’Inter sulla carta è certamente meno forte. A una squadra togli Edin Dzeko e Romelu Lukaku, che se stanno bene sono due campioni. Marko Arnautovic, Marcus Thuram e Sanchez insieme non riescono a fare questi due giocatori. Però l’Inter aveva una necessità: completare le sue coppie. Inzaghi non insiste per avere anche Sanchez semplicemente per occupare il posto di Correa. Lo fa perché aveva bisogno, per caratteristiche, di assemblare le sue coppie. Potenzialmente, quindi, anche se meno forte sulla carta, l’attacco dell’Inter è più completo. Questo concetto vale per tutta la rosa. Le caratteristiche dei giocatori presi dall’Inter si sposano meglio con l’idea di calcio di Inzaghi».