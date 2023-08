Lukaku, la Roma fa sul serio! Pinto a Londra per incontrare il Chelsea – Sky

Lukaku alla fine potrebbe veramente tornare in Serie A, ma né all’Inter né alla Juventus. Tra le due litiganti (forse) gode la Roma, che presto incontrerà il Chelsea per capire la reale fattibilità dell’affare.

CAMBIA TUTTO – La Roma fa sul serio per Romelu Lukaku e proprio per questo motivo Tiago Pinto è in partenza da Roma, insieme a Ryan Friedkin, per volare a Londra in questi minuti con un aereo privato e incontrare il Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza giallorossa vuole trovare un accordo per l’attaccante belga, ai margini della rosa degli inglesi e ancora senza una squadra. Nelle scorse ore, difatti, il Chelsea ha cambiato le carte in tavola, aprendo a un prestito secco dell’attaccante belga.