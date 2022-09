Biasin: «Alternanza porta non piace, avrei fatto giocare dall’inizio Onana»

Fabrizio Biasin, in collegamento su Radio Sportiva, si è espresso sul dualismo in casa Inter tra Handanovic e Onana. Il giornalista di fede nerazzurra non ha dubbi

DUALISMO − Biasin dice la sua sull’alternanza in porta tra Handanovic e Onana: «L’alternanza non mi piace perché crea un problema ad entrambi. Io ancora non ho capito se Inzaghi abbia scelto di fare Handanovic in campionato e Onana in Champions League. Dipendesse da me: io da inizio stagione avrei fatto giocare Onana perché lo hai preso a zero ma avevi tanta concorrenza, ha tanta esperienza internazionale, è più giovane di Handanovic e ha un’idea moderna. Però se dovesse giocare lo sloveno ben venga, non credo sia lui il problema dell’Inter».