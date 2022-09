Zima: «L’Inter mi sembra il Barcellona! Viktoria Plzen diverso dal Torino»

Zima, difensore ceco del Torino, ha parlato della prossima gara tra Viktoria Plzen e Inter di Champions League. Il centrale ha giocato in Europa contro i nerazzurri con la maglia dello Slavia Praga

GARA DIVERSA − Secondo Zima per l’Inter sarà un altro tipo di partita rispetto a quella col Torino: «Tutte le squadre si possono battere. Contro il Viktoria Plzen sarà una partita completamente diversa per loro rispetto a quella giocata contro di noi. Noi giochiamo in uno stile diverso da Viktoria, premiamo costantemente su tutto il campo. Non è lo stile del Plzen».

GOL DA EVITARE − Zima racconta la gara tra Inter e Torino: «Inter non al meglio? Noi ci concentriamo principalmente su noi stessi. Soprattutto ora che siamo in forma e stiamo bene, stiamo giocando bene. Abbiamo fatto la partita ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni create e all’ultimo minuto abbiamo preso un gol evitabile. Loro negli ultimi venti minuti hanno premuto tanto quasi assediandoci. Ma fino ad allora abbiamo giocato bene, meritavamo almeno un punto. E avremmo potuto facilmente vincere».

ROSA IMPORTANTE − Zima racconta la forza dei nerazzurri: «L’Inter ha molti giocatori di qualità ed esperienza, è molto forte tatticamente ed eccellente in fase difensiva. Con Romelu Lukaku sarebbe molto più complicato. Ma l’Inter ha sostituti all’altezza che possono sempre far bene. A me sembrano quasi il Barcellona. Lautaro Martinez? Lo ricordo da quando lo Slavia Praga giocò con l’Inter tre anni fa. Da allora lo stile generale di gioco dei nerazzurri non è cambiato molto. In difesa hanno stopper robusti, molto combattivi, in mezzo al campo ci sono molti giocatori di corsa, la maggior parte di loro può anche fare il passaggio decisivo. E gli attaccanti, compreso Martínez, ne traggono vantaggio».

INSIDIA − Per Zima Champions League diverso dal campionato: «So quanto sia difficile giocare a Plzen. L’Inter è abituata a giocare davanti a settantamila tifosi, in un piccolo stadio può essere insolito per loro. Inoltre le coppe sono diverse rispetto al campionato, le squadre non si conoscono molto. Plzeň potrebbe creare qualche insidia. La Champions League è una competizione così prestigiosa che non importa contro chi si gioca. Una squadra come l’Inter vuole vincere tutte le partite e non importa se giochi contro il Viktoria Plzen o contro il Bayern Monaco. Prende entrambi con la stessa serietà».

