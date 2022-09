Inter, col Torino ritrovati due pilastri fondamentali! A Plzen per la riconferma

L’Inter ha risposto col Torino vincendo 1-0 in extremis con gol di Brozovic. Dopo un primo tempo bruttissimo, i ragazzi di Inzaghi sono usciti nella ripresa. A Plzen serve dare continuità a due importanti pilastri di squadra

CATTIVERIA − È già vigilia di Viktoria Plzen-Inter, gara valida per la seconda giornata di Champions League. Per la squadra di Inzaghi è già partita da dentro o fuori. I nerazzurri arrivano in Boemia con zero punti in cascina dopo il KO all’esordio contro il Bayern Monaco. Domani (fischio d’inizio ore 18.45), servono assolutamente i tre punti. L’Inter è reduce dalla vittoria in extremis contro il Torino per 1-0. Successo preziosissimo soprattutto dal punto di vista mentale. Sabato pomeriggio si è vista probabilmente nel primo tempo la peggior Inter dell’era Inzaghi: lenta, impacciata, passiva e senza idee di gioco. Tre punti poi arrivati nella ripresa grazie ad un’altra Inter, più in palla, motivata e ‘cattiva‘.

CERTEZZE DIFENSIVE − Oltre al dato della cattiveria agonistica e della ritrovata mentalità, in Inter-Torino i nerazzurri hanno finalmente riacciuffato la compattezza difensiva. È vero il grosso merito è da assegnare a Samir Handanovic, autore di almeno cinque parate decisive, ma la forza di un reparto arretrato è la risultante delle qualità tutti gli interpreti: difensori e portiere. Dopo quattro gare consecutive, l’Inter ha ritrovato la porta imbattuta. Secondo clean sheet stagionale per il capitano nerazzurro dopo il 3-0 contro lo Spezia alla seconda giornata. In vista del delicatissimo match di Plzen, si tratta di un fattore da non sottovalutare. Per uscire dal tunnel è necessario limare qualsiasi dettaglio e particolare. L’imbattibilità e la cattiveria agonistica sono due capisaldi dell’Inter di Inzaghi.