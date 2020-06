Bia: “Coppa Italia, rammarico Inter. Lautaro Martinez? Tutti sottotono”

Bia ha parlato delle gerarchie evidenziate dalla Coppa Italia e delle prestazioni offerte dall’Inter. L’ex difensore sottolinea il buon gioco espresso dai nerazzurri. Di seguito le sue dichiarazioni, anche su Lautaro Martinez, ai microfoni di “TMW Radio”

DOPO LA COPPA – Giovanni Bia fa il punto della situazione sulla ripartenza dell’Inter: «Rammarico per l’eliminazione in Coppa Italia? Sono d’accordo, l’Inter è forse quella che ha espresso il calcio migliore in questa ripartenza. Forse può essere anche frutto di una preparazione diversa, ma ipotizzo. Magari l’Inter voleva partire subito forte, mentre la Juve pensa più alla Champions, con maggior calma sui carichi di lavoro. Spesso in un campionato si vede chi parte fortissimo e poi si trova a pagare. Sicuramente avranno rammarico all’Inter. Lautaro Martinez ha la testa al Barcellona? Nè Lukaku, Ronaldo o Dybala hanno giocato bene, ma non credo abbiano la testa altrove… Facile dire così, in questo momento questa storia del Barcellona è sulla bocca di tutti».