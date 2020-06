Godin, Simeone rivuole il suo capitano: un ostacolo! Inter, idea Umtiti?

La storia tra Diego Godin e l’Inter sembra essere sempre più vicina alla pagina finale. Il Lione ha già manifestato il suo interesse, i nerazzurri aprono alle trattative. Ma, secondo la testata spagnola elgoldigital, Simeone e l’Atletico Madrid vorrebbero riabbracciare il loro ex capitano. Dalla Spagna, poi, esce il nome di Umtiti per l’Inter.

INDIMENTICATO – Il legame tra Diego Godin e Diego Simeone è fortissimo, nonostante l’addio dell’uruguaiano nella scorsa estate. Il numero 2 dell’Inter è stato capitano dell’Atletico Madrid costruito a immagine e somiglianza del Cholo, e l’affetto dei colchoneros per lui è imperituro. Secondo quanto trapela da elgoldigital, l’allenatore argentino sarebbe ampiamente disposto a riabbracciare il suo maresciallo difensivo. Tuttavia c’è un grande ostacolo alla reunion: l’ingaggio che attualmente Godin percepisce all’Inter (5 milioni di euro). Una cifra troppo elevata per l’Atletico Madrid, che per lo stesso motivo lo lasciò andare via a parametro zero dodici mesi fa. Inoltre, in questi mesi i Colchoneros hanno attivato la cassa integrazione, decurtando lo stipendio dei proprio giocatori: una situazione che porta a fermare la trattativa per Godin sul nascere.

IDEA – La stessa testata riporta poi un nuovo interesse dell’Inter per un difensore che milita in Spagna, sponda Barcellona. I nerazzurri sarebbero stuzzicati da Samuel Umtiti, baluardo difensivo dei blaugrana e della Nazionale francese. Il campione del mondo e d’Europa in carica comporterebbe tuttavia un affare estremamente oneroso. Le cifre si aggirano sui 40 milioni per il cartellino, a cui va aggiunto l’ingaggio (attualmente percepisce 12 milioni lordi annui al Barcellona). Numeri importanti, che l’Inter preferirà veicolare verso altri reparti.