Bertotto: “Europa League o scudetto? L’Inter ha fame! SarÃ  importante…”

Bertotto: “Europa League o scudetto? L’Inter ha fame! Sarà importante…”

L’Inter con la vittoria maturata ai sedicesimi di Europa League contro il Ludogorets passa nella fase successiva della competizione ed è ancora in lotta per lo scudetto e la Coppa Italia. Valerio Bertotto, ex difensore della Juventus, nel corso di “Stadio aperto” su “TMW Radio” ha detto la sua riguardo l’Europa League, la lotta scudetto e non solo.

INTER ED EUROPA LEAGUE – Inter e Roma continuano il loro percorso in Europa League, i nerazzurri in particolare lottano anche per lo scudetto. Questo il parere di Valerio Bertotto: «La Roma ha iniziato quest’anno una progetto nuovo. Davanti ha un bell’avvenire e nelle ultime partite ha dato segnali di ripresa dopo un periodo negativo. L’Inter ha una fame di vittorie notevole portata da personalità importanti in dirigenza. Scudetto o Europa League? È difficile dichiarare gli obiettivi, probabilmente l’Inter ha più voglia di strappare lo scettro alla Juve che vincere l’Europa League, poi è chiaro che si gioca sempre per vincere, anche le partitelle del giovedì».

DIFESA A TRE O A QUATTRO – L’Inter è passata dalla difesa a quattro alla difesa a tre, questo il parere del difensore: «Sicuramente sono due modi diversi di giocare, a 3 devi essere sempre pronto ad accettare l’uno contro uno e in fase di possesso devi creare superiorità mentre a 4 sta un po’ più fermo. Detto questo in Italia è sicuramente più difficile giocare che in altre nazioni. Godin è un difensore vecchio stampo, ora i nuovi difensori sono di una pasta differente, noto che i nuovi difensori hanno meno capacità di lettura delle situazioni».

LOTTA SCUDETTO – Poi conclude parlando della lotta scudetto: «Sarà importante vedere quanto le squadre impegnate nelle competizioni europee andranno avanti perché le competizioni infrasettimanali ti portano via tante forze. Questo potrebbe essere un grande vantaggio per la Lazio che ha la testa solo sul campionato».