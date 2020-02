FANTACALCIO – Juventus-Inter, consigli su chi schierare (26a giornata)

Juventus-Inter si giocherà regolarmente e a porte aperte. Dato che si tratta comunque di un match giocato a porte chiuse, non possiamo parlare di sfida casalinga per la Juventus, che dalla sua non avrà la spinta del pubblico. Nell’Inter recupera ufficialmente Samir Handanovic. A differenza della squadra avversaria, l’Inter ha avuto modo di gestire meglio le energie nonostante l’impegno europeo contro il Ludogorets in Europa League. La 26ª giornata di Serie A è alle porte e con essa sta per iniziare una nuova giornata di campionato per i fantallenatori. Si comincia oggi con l’anticipo Lazio-Bologna, consegna la formazione entro domani prima delle 15:00!

LA SITUAZIONE – In vista di Juventus-Inter, il fantacalcio torna a giocare con “regolarità”, dopo i sei politici della scorsa giornata, causati dell’emergenza in Italia per il Coronavirus. La ventiseiesima giornata di Serie A si giocherà regolarmente, con soli cinque match giocati a porte chiuse (Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia e appunto Juventus-Inter). Nell’Inter recupera ufficialmente Samir Handanovic, da capire se gli allenamenti di oggi e domani basteranno per convincere Antonio Conte a schierarlo titolare domenica sera. Maurizio Sarri invece recupera Giorgio Chiellini, tenuto a riposo contro il Lione in UEFA Champions League: Cristiano Ronaldo e compagni vogliono riscattare la brutta prestazione messa in mostra in settimana.

CHI SCHIERARE – L’Inter torna a giocare dopo lo stop in campionato dovuto al rinvio di Inter-Sampdoria e il 6 politico della scorsa giornata. La squadra allenata da Antonio Conte ha avuto modo di gestire le forze ed è per questo motivo che torneranno tutti i titolari effettivi, a disposizione in panchina anche Roberto Gagliardini che torna dall’infortunio. Dovrebbe riaccomodarsi in panchina Christian Eriksen in attesa di trovare l’intesa giusta con i compagni, torna dunque Matìas Vecino titolare, l’uruguaiano si accende in maniera particolare soprattutto nelle partite importanti. Romelu Lukaku in Europa League scalda i motori per il derby d’Italia, ed è pronto a rispondere a Cristiano Ronaldo, alla ricerca del “doppio record”, impossibile farne a meno. Tra i bianconeri ancora Paulo Dybala dal primo minuto, solo a quota 6 gol in stagione. In difesa sarà lotta aperta tra Stefan de Vrij e Leonardo Bonucci. Occhio ai due jolly Nicolò Barella e Juan Cuadrado: l’Inter la sua vittima preferita.

CHI NON SCHIERARE – In difesa ci sarà anche Giorgio Chiellini, che recupera dall’infortunio e torna a disposizione dal 1′, meglio non rischiarlo anche se darà comunque una grossa mano a una difesa ad oggi ancora incerta (quella bianconera). Lautaro Martinez deve assolutamente ritrovarsi dopo un periodo negativo, cominciato con la squalifica in campionato: non gioca dal match di andata in Europa League, il +3 in Serie A invece dal 26 gennaio contro il Cagliari. Meglio evitare, se possibile, anche Miralem Pjanic, apparso troppo macchinoso nelle ultime partite, soprattutto in Champions League contro il Lione.

LA FORMAZIONE – Ecco l’undici titolare di Juventus-Inter da schierare al fantacalcio (3-4-3): Handanovic; Young, de Vrij, Bonucci; Cuadrado, Barella, Bentancur, Vecino; Lukaku, Dybala, Cristiano Ronaldo.