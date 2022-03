Berti: «Inter, obbligatorio vincere con la Fiorentina! Barella mio erede»

Nicola Berti, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato di Inter-Fiorentina, sfida in programma sabato alle 18 di cui, l’ex centrocampista, è un doppio ex

VINCERE – Nicola Berti parla dell’imminente Inter-Fiorentina: «Domani si affrontano nerazzurri e gigliati, ma io ovviamente mi auspico una vittoria dei padroni di casa. Secondo me non esiste una partita più decisiva di Inter-Fiorentina, almeno per i ragazzi di Inzaghi. Dopo la sosta i campioni d’Italia se la vedranno con la Juventus, per questo è obbligatorio battere la viola. Per me è obbligatorio vincere, altrimenti dopo diventa dura per lo scudetto».

FLESSIONE – Berti analizza il momento negativo dell’Inter: «Tutto nasce dal Derby. Potevamo vincere 2 o 3 a zero al termine del primo tempo contro il Milan e non ci sarebbe stato nulla da dire. Poi incredibilmente abbiamo perso la stracittadina. Da lì è cominciato il calo. La testa è il problema principale, senza dubbio. Poi la mente va ad intaccare il fisico, ma tutto parte sempre dalla mente».

CAPITANO – Berti parla del possibile futuro capitano dell’Inter: «Skriniar sarebbe degno di indossare la fascia. È un giocatore corretto, preciso, interista. Ma io resto per Barella, assolutamente. Se l’ho indicato come erede ci mancherebbe che dessi una risposta diversa (ride, ndr)».

Fonte: Simone Togna – Tuttosport