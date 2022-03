Biraghi ex di Inter-Fiorentina: reduce da una botta, le condizioni – CdS

Biraghi è uno degli ex di Inter-Fiorentina, ma non dovrebbe essere l’unico titolare nell’undici di Italiano (vedi articolo). Il Corriere dello Sport informa sulle sue condizioni in vista della partita di domani.

EX PRESENTE – Cristiano Biraghi ha collezionato trentanove presenze con l’Inter nel 2019-2020, in prestito dalla Fiorentina, più due in Champions League nel 2010-2011. Il prodotto del settore giovanile nerazzurro è ora il capitano dei viola e domani guiderà la squadra di Vincenzo Italiano nell’anticipo delle ore 18 al Meazza. Lo assicura il Corriere dello Sport, pur segnalando come ieri non abbia svolto l’allenamento supplementare sui tiri in porta. Biraghi era uscito domenica al 77′ contro il Bologna per una botta e un po’ di stanchezza, ma sul suo impiego non ci sono dubbi. In stagione ha collezionato trentuno presenze con cinque gol (ventisette e quattro in Serie A). Con una curiosità: in dodici partite contro l’Inter Biraghi non ha mai vinto.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Bandinelli



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.