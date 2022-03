Brozovic più no che sì per Inter-Fiorentina: senza di lui crolla la media punti – CdS

Per Brozovic la presenza in Inter-Fiorentina, al momento, è improbabile. Un problema in più per Inzaghi, visto che senza il croato la media punti è crollata. Dal Corriere dello Sport arrivano i dati e le informazioni su quanto fatto dal centrocampista ieri ad Appiano Gentile.



IN BILICO – L’allenamento di oggi dirà qualcosa in più sulle condizioni di Marcelo Brozovic (vedi articolo). La sua presenza in Inter-Fiorentina, però, è a forte rischio ed è più probabile che torni dopo la sosta, con la Juventus. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa sapere che ieri il centrocampista ha provato a correre a ritmo sostenuto, ma i segnali negativi persistono. L’indicazione è che non ci sarà, anche per evitare uno stop ancora più lungo visto il tipo di problema fisico (leggero edema al soleo). Per Simone Inzaghi non avere Brozovic in Inter-Fiorentina è un problema ulteriore: col croato titolare i nerazzurri hanno collezionato 2.23 punti di media a partita, con diciassette vittorie, sette pareggi e solo due sconfitte. Senza Brozovic, invece, la media scende a 0.5 con il KO col Sassuolo e il pari col Torino (oltre al 3-2 ai tempi supplementari in Coppa Italia con l’Empoli).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.