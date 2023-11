Bernardeschi: «Juventus-Inter non brillantissima. Pari giusto»

Federico Bernardeschi, ex Juventus oggi ospite in collegamento su Dazn, ha detto la sua sulla partita dei bianconeri contro l’Inter.

GIUDIZIO – Federico Bernardeschi commenta lo scontro diretto tra Juventus e Inter finito in pareggio all’Allianz Stadium: «Partita non brillantissima, ero allo stadio, non è stata particolarmente bella da vedere. Quando si affrontano squadre così ci sta il pareggio per il momento. Il livello del campionato è alto, lo dimostra l’Inter in finale di Champions League l’anno scorso. Il livello si è alzato, anche in Europa le squadre già sono sulla via della qualificazione».