Bergomi: «Scudetto? Inter ritrovi entusiasmo e non solo, Milan viaggia forte!»

L’Inter deve ritrovare se stessa alla ripresa del campionato, per rimettersi subito in riga e non perdere il treno delle prime in classifica. Beppe Bergomi dagli studi di Sky Sport spiega cosa manca ai nerazzurri.

ELEMENTI MANCANTI – Bergomi spiega cosa manca ai nerazzurri per rimettersi in riga con una certa continuità: «L’Inter deve ritrovare entusiasmo, la voglia di fare l’ultimo metro “sporco”, e la voglia di rifiutare la sconfitta. Se riuscirà a ricreare l’ambiente creato in questi anni allora rientrerà nella corsa, altrimenti diventa difficile perché le altre squadre viaggiano forte. Il Milan ha perso con il Napoli ma ti dà sempre la sensazione di avere un’identità e che fino alla fine può pareggiarla. Altre squadre, invece, escono dalla gara troppo velocemente. Scorie dello scorso campionato? Può essere, mi faccio delle domande non vivendo l’ambiente. Questa impazienza che l’Inter ha nel voler raggiungere un risultato, tante volte fa fatica a fare una fase difensiva che l’anno scorso è stata la miglior difesa del campionato».