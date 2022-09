Brozovic stimato anche all’estero: Il croato terzo in una speciale classifica

Marcelo Brozovic gode della stima degli addetti ai lavori di tutto il mondo. La famosa rivista calcistica FourFourTwo ha stilato una classifica dei migliori 10 centrocampisti difensivi del mondo. Il classe ’92 è stato collocato al terzo posto, in mezzo a giocatori definiti top player in quel ruolo.

STIMA INTERNAZIONALE – Marcelo Brozovic, nonostante la sua lunga permanenza in Italia, è stimato anche all’estero. Il croato, da quando Luciano Spalletti lo inventò come regista nel suo 4-2-3-1 in occasione di un Inter-Napoli (marzo 2018, ndr) è diventato uno dei top nel ruolo, crescendo ogni stagione sempre di più. Dal 4-2-3-1 del toscano al 3-5-2 di Conte e Inzaghi. Moduli diversi, ma che vedono sempre Brozovic al centro della manovra. L’ex Dinamo Zagabria è apprezzato per le sue qualità difensive e per le grandissime capacità di regia. E le partite in Champions League lo hanno messo in luce anche all’estero.

TERZO IN CLASSIFICA – La rivista calcistica ha inserito Brozovic sul gradino più basso del podio dei 10 migliori centrocampisti difensivi del mondo: “Un centrocampista difensivo di classe mondiale che merita più credito al di fuori dell’Italia” scrive FourFourTwo. Grande stima dunque nel numero 77 dell’Inter, tanto da metterlo al di sopra di veri e propri mostri sacri come Sergio Busquets e Casemiro (decimo e nono rispettivamente), Marco Verratti (che occupa la sesta posizione) e appena un gradino sopra N’golo Kanté. Davanti al croato solo Joshua Kimmich del Bayern Monaco e Pedri del Manchester City.

STIMOLI – Il croato sarà ben contento di questo ulteriore riconoscimento. E forse potrebbe questo essere uno stimolo per riprendersi il centrocampo dell’Inter dalla gara contro il Barcellona, data la squalifica da scontare contro la Roma alla ripresa.

Fonte: FourFourTwo