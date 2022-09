Romano: «Chalobah, Inter su di lui in estate. Addio al Chelsea? Il punto»

Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Trevoh Chalobah, difensore centrale di proprietà del Chelsea nel mirino dell’Inter in estate.

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano sul futuro di Trevoh Chalobah tramite il proprio canale YouTube. «Il difensore centrale durante l’estate voleva un trasferimento solo per giocare. Vuole giocare, vuole giocare da titolare o vuole giocare bene in quanto è un giovane giocatore di talento e vuole trovare uno spazio buono per mostrare le sue capacità e migliorare le sue capacità. Ma alla fine il Chelsea, nonostante abbia trattato con l’Inter, con il Milan e con il Lipsia. Questi tre club volevano Chalobah durante l’estate, soprattutto l’Inter. Quello che è successo è che il Chelsea, nonostante l’acquisto di Wesley Fofana, perché stavano aspettando di prendere Fofana per dare il via libera all’affare Fofana, hanno deciso di trattenere Chalobah al club. Questo è quello che è successo. Così hanno cambiato posizione in pochi giorni e hanno deciso di non lasciarlo andare. Hanno deciso che avevano bisogno di lui e così Chalobah è finito per rimanere al Chelsea. Al momento non sta trovando alcuno spazio al Chelsea. Questo è un punto importante. Non vuole essere solo un titolare, ma vuole essere un giocatore importante per il Chelsea e al momento non c’è spazio».

PUNTO – Romano ha continuato sul difensore centrale del Chelsea. «Quindi qual è il punto? Mi è stato detto che ci sono già alcuni colloqui in giro con club ancora interessati a Chalobah e quindi c’è una possibilità per lui di lasciare il club a gennaio. Vedremo se sarà un contratto di prestito con diritto di riscatto o meno, con una recompra o un prestito o un contratto a titolo definitivo. Vedremo perché al momento nulla è deciso. Niente è in fase avanzata, ma c’è una seria possibilità per Chalobah di lasciare il club se la situazione continuerà così a ottobre e a novembre perché vuole giocare e quindi il mercato di gennaio è uno step importante per Chalobah e vediamo cosa deciderà il Chelsea insieme al giocatore. Come ho accennato, Inter, Milan e ovviamente Red Bull Lipsia sono stati i tre club che stavano monitorando Chalobah durante l’estate. Erano davvero molto interessati».