Bergomi: «Lukaku aveva fiducia di Inzaghi. Scelte giuste»

Romelu Lukaku è sempre più vicino alla Roma. A Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato del suo rapporto con Simone Inzaghi e la decisione di non tornare all’Inter dopo la panchina in finale di Champions League lo scorso anno.

RAPPORTO DIFFICILE – Beppe Bergomi si è espresso in questo modo su Romelu Lukaku e sulla decisione di snobbare l’Inter per trasferirsi alla Roma: «Non cambio idea su Lukaku. Nel nostro campionato chi ha un fisico possente rende sempre molto, in qualsiasi ruolo. Per la Roma è un ottimo acquisto. Al netto delle chiacchiere di quest’estate. Per un giocatore è limitante sapere di giocare solo se avverte grande fiducia. La fiducia da parte di Inzaghi ce l’aveva. Simone lo conosco bene. Ma lo scorso anno ha fatto scelte giuste, come fai a non far giocare Dzeko? Poi lui è entrato e ha avuto le sue occasioni».