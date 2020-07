Bergomi: “Lautaro Martinez? C’è il contatto! Mi è piaciuta la Roma”

Beppe Bergomi, ex giocatore dell’Inter opinionista per “Sky Calcio Club”, dopo il match pareggiato con la Roma ha commentato il contatto tra Kolarov e Lautaro Martinez in occasione del gol del pareggio dei giallorossi, prima di complimentarsi con i giallorossi per la prestazione messa in mostra oggi all’Olimpico.

IL CONTATTO – Beppe Bergomi commenta il contatto dubbio prima del gol del pareggio della Roma a fine primo tempo: «Aleksandar Kolarov su Lautaro Martinez? Per me è fallo, per il metro arbitrale di quest’anno come fai a non fischiare fallo il contatto c’è stato? Se lo vai a rivedere devi fischiare fallo. Questo avviene all’ultimo minuto del primo tempo, la Roma pareggia e cambia la partita, l’Inter era in vantaggio».

LA PARTITA – Bergomi comunque si complimenta con i giallorossi per la prestazione: «Alla fine mi è piaciuta di più la Roma, per come ha interpretato la partita ed è stata in campo. Lorenzo Pellegrini non ha fatto una buona partita, invece Henrikh Mkhitaryan vicino a Edin Dzeko ha fatto una grande gara. Come squadra è stata meglio, anche l’Inter ha fatto la sua partita».