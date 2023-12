Bergomi: «Inter contro Real Madrid? Mi va benissimo! L’anno scorso…»

Giuseppe Bergomi non ha paura nel pensare che l’Inter potrebbe dover sfidare in Champions League un’avversaria del calibro del Real Madrid. L’ex nerazzurro, poi, difende Simone Inzaghi dopo la sfida contro la Real Sociedad.

SCELTE – Tra pochi giorni l’Inter torna in campo contro la Lazio in campionato, ma l’argomento caldo è ancora quello della Champions League. Ecco il parere di Giuseppe Bergomi: «Inter agli ottavi contro il Real Madrid? Ottimo, mi va benissimo. In Italia abbiamo fatto un salto di qualità, soprattutto l’anno scorso. Abbiamo dato per scontato che i sorteggi favorevoli ci hanno portato avanti. Però i sorteggi sono una cosa e le prestazioni sono un’altra. Le nostre squadre sono cresciute. Bisogna fare i complimenti alla Real Sociedad, una grande squadra che ha meritato di arrivare prima nel girone dell’Inter. Le critiche a Simone Inzaghi? Tre giorni prima era bravo perché faceva i cambi e le rotazioni. Lui le ha fatte per tutta la Champions League e secondo me è giusto così. La fase difensiva della Juventus è la migliore? Dico di no, semplicemente perché l’Inter ha subito meno gol».