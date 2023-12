Lazio-Inter, Inzaghi ragiona sull’undici titolare: un dubbio – Sky

Lazio-Inter è la sfida in programma domenica alle 20.45 all’Olimpico, valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Trasferta sempre ostica per i nerazzurri che però non possono permettersi passi falsi. Secondo le ultime di Paventi su Sky Sport, il tecnico piacentino ha un dubbio di formazione

DUBBIO – Lazio-Inter è la partita che andrà in scena all’Olimpico domenica alle 20.45. Simone Inzaghi, archiviata la Champions League, ha già iniziato a ragionare sull’undici iniziale: «La sfida con la Lazio non è stata favorevole negli ultimi anni, Inzaghi ha dolci ricordi legati ai biancocelesti ma non da avversario. Ora i 3 punti sono fondamentali per rimanere in testa ma anche per superare un’altra trasferta ostica. L’ultima vittoria risale al 2018 con la doppietta di Icardi e il gol di Brozovic. Oggi Inzaghi ha fatto qualche prova, l’unico dubbio è sulla fascia destra dove potrebbe esserci Darmian con Bisseck nei tre di difesa. Per il resto Bastoni dal 1′, a centrocampo ritorna Barella e in attacco Lautaro Martinez con Thuram».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram