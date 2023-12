Prima Pagina IN Edicola: Inter, niente mercato. Rischio Djalò

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

TUTTOSPORT

Rosso Zhang. Inter, niente mercato. Zero euro per i rinforzi a gennaio: Suning nei guai per i tassi d’interesse (25%) di Oaktree. A rischio pure Djalò