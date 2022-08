Bergomi: «Inter, 1-0 manca comunicazione. Dybala non affare mancato»

C’è tanto da analizzare dopo la sconfitta dell’Inter per 3-1 con la Lazio. Negli studi di Sky Sport, Bergomi si è soffermato sui problemi dei nerazzurri e sui meriti dei biancocelesti. Con anche un commento sul mancato arrivo a Milano di Dybala.

VITTORIA COI CAMBI – Beppe Bergomi ha analizzato così la vittoria della Lazio sull’Inter: «Ha vinto con merito, È stata brava, non ha concesso mai la profondità. Una squadra molto compatta. Anche nel primo tempo le occasioni migliori le ha avute la Lazio. Tra tutti quanti Sergej Milinkovic-Savic è stato il più bravo. I cambi non hanno migliorato l’Inter. I biancocelesti sono quelli dell’anno scorso e sono cresciuti tanto su tanti fattori».

PRIMO GOL – Bergomi si è poi – da difensore – soffermato sulla prima rete subita dai nerazzurri con un concorso di colpa: «La difesa è importante, il primo gol è un problema di comunicazione. Federico Dimarco è in ritardo, ma Alessandro Bastoni deve capirlo. C’è un concorso di colpa, ma questa cosa la vedo già dal precampionato. Ho visto una squadra poco paziente. L’Inter è una squadra che vuole sempre avere in mano il pallino del gioco, ma deve anche imparare a gestire nei momenti di non possesso».

SCELTE – Infine, Bergomi ha commentato il mancato arrivo di Paulo Dybala all’Inter: «Dybala non è stato un affare mancato, perché se i nerazzurri volevano affondare il colpo lo avrebbero preso. Poi hanno scelto di andare su Romelu Lukaku. Giusto o sbagliato, questo non lo so, ma non lo definisco un affare mancato».