Marianella: «L’Inter paga un grosso problema. Impressionato in negativo»

Un grosso problema è stato tra le cause della sconfitta dell’Inter contro la Lazio, secondo Massimo Marianella. Il noto telecronista, negli studi di Sky Sport, ha analizzato la gara vinta dai biancocelesti.

GRANDE POTENZIALE – Massimo Marianella si è soffermato su quello che, secondo lui, è un grosso problema al momento in casa Inter: «La Lazio ha avuto la forza e la capacità di tenere gli uomini importanti della squadra. È un grande merito, penso sia una delle migliori potenzialmente in questo momento. Mi è sembrata anche in condizione atletica superiore rispetto ai nerazzurri. Credo che l’Inter paghi una condizione fisica non ottimale, sono rimasto impressionato in negativo dall’ultima amichevole contro il Villarreal».