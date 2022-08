Orsi: «Milinkovic-Savic il migliore, non colpa di Gagliardini. Cambi Inter…»

Tra gli opinionisti chiamati ad analizzare la sfida tra Lazio e Inter, c’è anche Orsi. L’ex giocatore, negli studi di Sky Sport, ha parlato della prestazione di Milinkovic-Savic e del suo marcatore, Gagliardini. Un commento, poi, anche su un errore di Handanovic.

ERRORE DEL PORTIERE – Fernando Orsi ha sottolineato i fattori che hanno portato la Lazio a sopraffare l’Inter: «I cambi hanno favorito la squadra di Maurizio Sarri, è stato grazie a loro che ha vinto perché ha avuto più qualità nei cambi. Inoltre, secondo, me sul primo gol i difensori si aspettano che sia Samir Handanovic ad andare a prendere quella palla».

DUELLO A CENTROCAMPO – Orsi ha poi parlato del duello a centrocampo tra Sergej Milinkovic-Savic e Roberto Gagliardini, vinto dal biancoceleste: «Non possiamo prendercela con Gagliardini questa sera. Il problema è che è stato su Milinkovic-Savic che è stato il migliore in campo, ma non certo per colpa sua. Ho rivisto l’Inter della gara contro il Lecce, poche idee e poca pazienza».