Bergomi controcorrente: «Questa l’Inter che mi piace, ha dato il 100%»

Beppe Bergomi si è espresso con positività nei confronti dell’Inter e della prestazione messa in campo contro il Torino. Sofferenza ad appannaggio del risultato

CONTROCORRENTE − Lo Zio Bergomi commenta il successo dei nerazzurri: «Inter-Torino è stata la partita come piace a me, di sofferenza non è stata una bella Inter ma tutti hanno dato il 100%. Tutti hanno saputo interpretare la gara e infine tutti hanno vinto la partita. Anche il pubblico che nei minuti finali percepiva questa sofferenza. Affrontare il Torino dopo il Derby contro il Milan perso e la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco non era facile».